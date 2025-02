La Bourse de Tunis a terminé l’année 2024 avec un gain de 13,75% du Tunindex et de 14,59% pour le Tunindex20.

La plus forte progression a été réalisé par les services financiers avec +36,17%, suivi par le secteur des matériaux de base avec 30,76% et les produits ménagers et de soin de 22,26%.