Des projets de coopération entre la Tunisie et les Etats-Unis d’Amérique dans le domaine de la surveillance génomique des virus, des maladies respiratoires et des épidémies émergentes ont fait l’objet d’une rencontre entre le ministre de la Santé, Moustapha Ferjani et des représentants de l’Unité de recherche médicale de la marine américaine.

Dans un communiqué publié mercredi, le ministère a précisé que les deux parties ont discuté de plusieurs projets visant à renforcer la recherche scientifique et le dépistage épidémiologique, et à développer un projet modèle pour la surveillance virale, l’analyse génétique et les maladies respiratoires infectieuses, y compris les maladies transmises par les moustiques.

Les parties tunisienne et américaine ont convenu d’une série de décisions pratiques pour renforcer la coopération, dont les plus importantes sont la poursuite de la coopération sanitaire conjointe lancée en 2022 avec un financement de l’US Naval Medical Research Unit et le développement de la recherche scientifique dans le domaine des maladies virales et bactériennes en soutenant des programmes de surveillance et de suivi.

Ils se sont engagés à soutenir des programmes de surveillance des maladies respiratoires aiguës et des maladies fébriles, en plus de la surveillance des insectes vecteurs, à renforcer le dépistage et la prévention des maladies à transmission vectorielle et à étendre le champ de la recherche à de nouveaux projets.

L’accord soutiendra les centres nationaux de recherche et d’étude, impliquera les institutions de santé dans les projets de recherche, développera les capacités des laboratoires et de terrain pour détecter les agents pathogènes épidémiques, renforcera la réponse sanitaire, élargira les partenariats et améliorera la vigilance sanitaire.