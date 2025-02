Le Festival National Brands and Celebrities Awards, qui s’est déroulé le 7 février 2025 à l’hôtel Radisson Blu Tunis, a vu BSB Toyota recevoir le prestigieux titre de Marque de l’Année 2024-2025.

Cette distinction vient récompenser l’engagement constant de Toyota en matière d’innovation, de qualité et de satisfaction client dans le secteur automobile tunisien.

Cette année, BSB Toyota s’est particulièrement distinguée par les prix qu’elle a reçus, une

reconnaissance non seulement de ses efforts internes, mais aussi de la fidélité et de la satisfaction de ses clients. Ces récompenses témoignent de la place importante qu’occupe la marque dans le cœur des consommateurs tunisiens, grâce à la fiabilité et la qualité de ses produits.

La distinction décernée à BSB Toyota repose sur les résultats d’enquêtes et de sondages menés auprès des consommateurs tunisiens par le comité d’experts du festival. Trois critères essentiels ont été évalués : la satisfaction client, la communication et le rapport qualité-prix. Cette reconnaissance témoigne de la confiance que les Tunisiens accordent à la marque, notamment pour sa gamme de véhicules hybrides, qui allient performance, fiabilité et respect de l’environnement. En effet, l’année 2024 a été marquée par des performances commerciales exceptionnelles pour BSB Toyota, avec le

RAV4 Hybride couronné SUV le plus vendu en Tunisie.

L’événement a rassemblé de nombreuses personnalités du monde des affaires, de la culture et des médias, créant une atmosphère vibrante et élégante. Les invités ont pu découvrir les véhicules phares de Toyota, notamment le RAV4 hybride, exposé pour l’occasion. Ces modèles, alliant performance, durabilité et design, ont parfaitement résonné avec l’élégance des célébrités et la beauté des invités présents. La soirée, placée sous le thème “Toyota, est vous la star”, a magnifiquement illustré l’harmonie entre l’automobile de qualité et l’élégance des convives.

Un des moments forts de la soirée fut le témoignage de l’animateur Hedi Zaiem, qui a souligné la fiabilité exceptionnelle de son véhicule RAV4 hybride, un témoignage authentique et vivant qui a captivé l’audience. Son intervention a ajouté une touche personnelle et réelle à l’événement, renforçant l’image de Toyota en tant que marque fiable et de confiance.

Le jury des Brands Awards a particulièrement apprécié l’engagement de Toyota en matière de mobilité durable, saluant l’innovation constante de la marque et l’impact de ses véhicules écologiques sur le marché tunisien. Ce prix vient confirmer la position de Toyota comme un acteur majeur de l’industrie automobile, alliant performance, respect de l’environnement et fiabilité.

Le Festival National des Brands Awards récompense chaque année les entreprises qui se distinguent par leur stratégie de marque, leur innovation et leur impact sur le marché. Cette distinction vient consolider la position de Toyota en Tunisie, où la marque continue de séduire les consommateurs par ses solutions automobiles modernes et durables.

La marque s’est ainsi affirmée comme la référence en matière de véhicules hybrides dans le pays, grâce à des modèles novateurs comme le Yaris Cross Hybride et le RAV4, déjà exposés lors du festival. Avec cette nouvelle distinction, BSB Toyota renforce son leadership en Tunisie et confirme sa position en tant qu’acteur clé de l’innovation et de la mobilité durable.