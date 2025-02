La 21ᵉ journée de Ligue 1 a marqué un tournant dans la lutte pour les places européennes. Nice a signé une victoire convaincante face à Lens (2-0), lui permettant de s’emparer de la 3ᵉ place du championnat grâce à une meilleure différence de buts que Monaco, battu par un PSG impérial (4-1).

Les Aiglons ont rapidement pris l’avantage grâce à un penalty transformé par Gaëtan Laborde (10ᵉ) avant de profiter de l’expulsion de Facundo Medina (57ᵉ) pour enfoncer le clou avec un second but de Jonathan Clauss (64ᵉ). Invaincus à domicile, les Niçois abordent un calendrier abordable avec Le Havre, Montpellier et Saint-Étienne, de quoi solidifier leur place sur le podium.

De son côté, Lille a vécu un week-end cauchemardesque. Battus chez eux par la lanterne rouge Le Havre (1-2), les Dogues chutent à la 5ᵉ place après une semaine compliquée, marquée aussi par une élimination en Coupe de France face à Dunkerque. Une réaction est attendue pour éviter de voir s’échapper les places européennes.

Si la bataille pour la Ligue des Champions fait rage, une certitude demeure : le PSG est intouchable. Grâce à son large succès contre Monaco, le club parisien continue de dominer le championnat et semble déjà avoir plié la course au titre.

Avec encore 17 journées à disputer, la lutte pour l’Europe et le maintien promet d’être haletante jusqu’au bout.