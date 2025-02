Le ministre de la jeunesse et du sport, Sadok Mourali, a souligné que l’Organisation des Scouts Tunisiens est l’un des partenaires les plus importants du ministère dans la mise en œuvre des politiques et des programmes destinés à la jeunesse tunisienne au cours des dernières années. Parmi les plus marquants, figure ce qui a été réalisé dans le cadre du développement des valeurs de citoyenneté et de bénévolat parmi les jeunes, en particulier pendant la pandémie de la COVID-19.

Intervenant, vendredi, à l’ouverture des travaux du 24e Congrès national des scouts tunisiens, qui se tient à Sousse sous le haut patronage du président de la République du 6 au 9 février, le ministre a rappelé que l’histoire de la coopération avec l’Organisation des Scouts Tunisiens est riche d’importantes contributions dans l’organisation d’activités de camping, de randonnée et de formation destinées aux adolescents et aux jeunes, dans de nombreux centres scouts.

Ces centres, a-t-il dit, sont régulièrement équipés par le MJS, qui veille à l’aménagement de leurs installations et de leurs bâtiments, notamment le centre international des scouts de Borj Cédria, pour lequel le ministère a alloué cette année un budget de 460 mille dinars pour la réhabilitation et l’entretien de ses infrastructures.

Mourali a, également, évoqué les contributions des scouts tunisiens dans la mise en œuvre de la politique jeunesse de l’Etat, notamment par la définition de la politique nationale de la jeunesse à l’horizon 2035, ainsi que des programmes et activités réalisés par les scouts au cours des dernières années, caractérisés par de l’innovation et une adéquation avec les aspirations de la jeunesse, tels que le projet “l’empreinte scoute” et les programmes d’intégration économique et sociale des jeunes.

Il a souligné que ces activités sont en parfaite adéquation avec les axes de la stratégie nationale pour la jeunesse et s’y inscrivent pleinement.

Le 24e Congrès national des scouts tunisiens, qui se déroule à Sousse sous le thème “Nous préparons la vie”, avec la participation d’environ 600 scouts provenant de toutes les régions du pays, constitue une étape importante dans l’histoire du mouvement scout tunisien, a déclaré à la TAP le chef scout national Mohamed Ali Khiari.

Khiari a ajouté que les congressistes se concentreront sur le renouvellement de la vision et de l’engagement des Scouts Tunisiens envers la société. Ce congrès sera également l’occasion d’élire les membres du Conseil supérieur et le chef scout national, de procéder à l’évaluation de la stratégie scout pour la période à venir et d’adopter les rapports moral et financier de la période précédente.

A noter que la cérémonie d’ouverture officielle du 24e Congrès national des scouts tunisiens a vu la présence de nombreuses personnalités nationales et internationales, notamment le président du Conseil supérieur de la jeunesse palestinienne, le général Jibril Rajoub, le ministre de la jeunesse et du sport de Libye, président du Conseil des ministres de l’Union du Maghreb arabe, Fethallah Zanni, le secrétaire général de l’Organisation mondiale du scoutisme arabe et directeur de la région scout arabe, Hani Abdelmonem, ainsi que des représentants du bureau de l’UNICEF en Tunisie et des organisations scoutes du Maroc, de l’Algérie et de la Libye.