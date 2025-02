Une rencontre a été organisée mardi au centre culturel scolaire Mahmoud El Messaadi à l’occasion de la clôture du programme “Momken” ayant permis à 100 jeunes de plusieurs quartiers populaires de bénéficier d’activités culturelles et artistiques, telles que le cinéma, le théâtre, le dessin et l’apprentissage des techniques de communication prônant la non violence.

Ce programme a été mis en œuvre par l’institut international de l’action pour la non violence NOVACT en collaboration avec les universités de Carthage en Tunisie et de Barcelone(Espagne) en partenariat avec les associations “Ado+” et “Joussour de citoyenneté” au Kef, l’espace Massar pour les arts et un nombre de maisons des jeunes et de centres de défense et d’inclusion sociale dans le Grand- Tunis et au Kef.

Le programme “Momken” a contribué, durant deux ans, à travers l’art et la culture au renforcement des capacités des jeunes, à l’encouragement du leadership à travers la sensibilisation à l’importance du changement et à la lutte contre toutes les formes de violence dans la société.

Dans le cadre de ce programme, 100 jeunes dont 75% âgées de moins de 18 ans et 85% issus des zones rurales et semi urbaines ont bénéficié d’une formation dans plusieurs activités, telles que le cinéma, le théâtre et les techniques de communication sur la non violence.

La clôture du programme “Momken” a été organisée dans le cadre de la clôture du festival “Ali soutek” qui a démarré le 2 février courant avec au programme des projections de courts métrages produits par les clubs de cinéma, des pièces de théâtre interactives et la production de contenus.