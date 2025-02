L’état d’avancement des programmes et des projets actuellement menés par “Expertise France” en Tunisie, a été au menu d’une rencontre mercredi entre le Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ben Ayed et le directeur Général de l’Agence française, Jérémie Pellet, en visite de travail en Tunisie du 3 au 5 février.

Dans ce cadre, le Secrétaire d’État s’est félicité du rôle important que joue cet organisme en matière d’expertise technique en Tunisie, soulignant la nécessité de renforcer davantage cette coopération fructueuse, conformément aux priorités nationales tunisiennes et sur la base des intérêts mutuels, du traitement d’égal à égal et du respect des choix nationaux.

Il a aussi mis l’accent sur l’importance de mettre à profit l’expertise de cette agence pour soutenir les entreprises tunisiennes dans le développement de leurs activités en Afrique et le renforcement de leur compétitivité aussi bien à l’échelle africaine qu’internationale.

De son côté, le Directeur Général d’Expertise France a exprimé sa satisfaction du niveau de la coopération établie entre l’Agence et la Tunisie, saluant la qualité des compétences tunisiennes en matière de coopération technique, ce qui renforce la position de la Tunisie en tant que premier pays partenaire de l’Agence au sein de son réseau établi dans plus de 100 pays, a-t-il dit.

Il a réaffirmé la détermination de l’Agence à renforcer davantage la coopération et à multiplier les projets communs avec la Tunisie, contribuant ainsi au renforcement de la coopération économique et du partenariat fructueux entre la Tunisie et la France.