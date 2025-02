Dans un post publié sur LinkedIn, Nizar Chaddad, General Manager of Payments and Financial Inclusion, annonce une avancée majeure dans le secteur financier tunisien. 23 institutions financières, soit 99% du secteur, sont désormais connectées à Tunicheque, la nouvelle plateforme qui vise à fluidifier et sécuriser l’acceptation des chèques en Tunisie.

Développée sous l’impulsion de la Banque Centrale de Tunisie, cette initiative a été déployée en moins de 6 mois, en respectant les normes internationales et les meilleures pratiques. Avec plus de 60 000 abonnés via les applications mobiles et le web, Tunicheque s’impose comme un outil innovant pour moderniser les paiements et améliorer l’expérience utilisateur.