La Tunisie connaîtra un lundi nuageux, avec des conditions météorologiques contrastées selon les régions, selon l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des nuages denses au nord et des précipitations localisées

Des pluies éparses et parfois orageuses sont attendues à l’extrême nord-ouest du pays, tandis que le reste des régions connaîtra un ciel nuageux.

Températures en baisse, surtout à l’intérieur du pays

Le mercure affichera entre 8 et 13°C dans le nord-ouest et le centre-ouest, contre 14 à 19°C dans le reste du pays. Une légère baisse des températures est donc à prévoir, notamment dans les régions intérieures.

Un vent relativement fort sur les hauteurs et les côtes nord

Le vent soufflera du secteur ouest, avec une intensité modérée à forte sur les côtes nord et les hauteurs ouest, et plus faible dans les autres régions.

Le début de semaine s’annonce donc relativement perturbé, notamment au nord. Les précipitations pourraient se prolonger par intermittence. L’INM recommande aux marins et aux habitants des régions concernées de rester attentifs aux bulletins météo actualisés.