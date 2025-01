Le septième workshop annuel de la section IEEE Tunisie sur la cybersécurité, I-PROTECT SENIOR V7, se tiendra du 7 au 9 février prochains à Hammamet. Cet événement, centré sur le thème « Applications défensives et offensives de l’intelligence artificielle dans le domaine de la cybersécurité », s’annonce comme un rendez-vous incontournable pour les acteurs du secteur.

Dans une déclaration ce jeudi à l’Agence Tunis-Afrique-Presse (TAP), Maha Charefeddine, maître-assistante universitaire et coordinatrice de l’événement, a fait la lumière sur l’importance de ce workshop, qui, a-t-elle dit, représente une rencontre idéale pour les experts en cybersécurité, qu’ils soient industriels, chercheurs, académiques ou étudiants des écoles nationales d’ingénieurs. Ce sera l’occasion pour eux de partager leurs connaissances, de renforcer la coopération et d’établir des partenariats professionnels dans un domaine stratégique pour la sécurité numérique.

Elle a également indiqué que cet événement, organisé chaque année par l’Université de Sfax, en collaboration avec l’Agence nationale de la cybersécurité, le Centre de recherche en numérique de Sfax et l’École nationale d’ingénieurs de Sfax (ENIS), accueillera des experts et des spécialistes renommés dans les domaines de l’intelligence artificielle et de la cybersécurité.

Le programme de l’événement comprendra des ateliers pratiques dédiés à la détection des intrusions informatiques grâce à l’intelligence artificielle, un outil clé pour contrer les menaces cybernétiques. Des débats approfondis sur l’éthique et la responsabilité de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans le contexte de la cybersécurité viendront compléter le programme.

Ce workshop représente une occasion majeure pour les acteurs du secteur de se réunir et d’approfondir leur compréhension des enjeux actuels et futurs liés à la cybersécurité et à l’intelligence artificielle.