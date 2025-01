“Quelque 4 mille cas de maladies négligées et coûteuses pour le système de santé, comme le kyste hydatique et la leishmaniose sont enregistrées chaque année en Tunisie”, ont souligné jeudi des spécialistes lors d’une journée d’information organisée par l’Institut Pasteur de Tunis (IPT) en collaboration avec la Direction des Soins de Santé de Base (DSSB).

Selon les participants, entre 13 et 16 interventions chirurgicales sont réalisées chaque année pour l’ablation de kystes hydatiques pour chaque 100 mille habitants.

Organisée à l’occasion de la Journée mondiale des maladies tropicales négligées, célébrée le 30 janvier de chaque année, cette manifestation est dédiée à la sensibilisation et au partage de connaissances sur deux zoonoses majeures négligées en Tunisie à savoir les leishmanioses et le kyste hydatique.

Au programme de la manifestation, à laquelle participent près de 80 spécialistes, des présentations sur l’épidémiologie, la lutte et le diagnostic de ces maladies négligées et les défis et failles à combler.

L’accent est également mis sur l’importance de l’approche “une seule santé” (One Health) pour lutter contre les maladies tropicales négligées. Des échanges sur les plans de lutte nationale, les stratégies de prévention et de prise en charge ont lieu lors de cette manifestation qui constitue un moment de partage entre experts, professionnels de santé, chercheurs et public.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Ikram Guizani, chercheuse à l’Institut Pasteur de Tunis et directrice du Consortium Africain sur les Leishmanioses (ALC) a indiqué que la Tunisie enregistre environ 4 mille cas de leishmaniose par an signalant que ce nombre peut évoluer parfois à 10 mille cas. Elle a souligné que cette maladie transmissible est négligée en raison de la présence d’autres maladies à propagation plus rapide.

De son côté, le professeur Mourad Mokni, spécialiste en dermatologie et chef de service à l’hôpital La Rabta, a indiqué que le traitement de la leishmaniose est coûteux pour le système de santé publique, car il est pris en charge exclusivement par les hôpitaux publics. Il a également insisté sur la difficulté de mettre en place des mesures préventives efficaces, étant donné que les rongeurs et les chiens constituent le principal réservoir de la maladie.

La leishmaniose cutanée se manifeste par des ulcères sur différentes parties du corps. Son traitement consiste en des injections locales ou générales, avec une durée de guérison variant de deux à quatre semaines.

Pour sa part, Mohamed Gharbi, professeur à l’École nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, a précisé que les chiffres avancés sur le nombre d’interventions chirurgicales pour le kyste hydatique dans le secteur public ne reflètent pas la réalité, faute de données sur les opérations réalisées dans le secteur privé. Il estime que le nombre réel est probablement bien plus élevé.

Le kyste hydatique est une maladie transmissible à l’homme, principalement par contact avec un chien parasité (morsure, griffure) ou par ingestion de légumes parasités. Cette infection peut affecter plusieurs organes, notamment le foie et les poumons, et peut être mortelle.

Ses symptômes incluent la toux, des ballonnements ou une fatigue générale et pour s’en prémunir, il convient de traiter les chiens domestiques et d’éviter de leur donner des viandes crues outre la bonne gestion des déchets et la stérilisation des chiens errants.

De son côté, la directrice générale de l’IPT, Samia Menif, a affirmé que cette journée d’information et de sensibilisation vise à favoriser l’échange d’expertises et à informer sur ces maladies négligées, tout en mettant en lumière les avancées en matière de traitement, de diagnostic et de politiques de santé publique.