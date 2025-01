La Chambre Tuniso-Italienne de Commerce et d’Industrie (CTICI) prévoit d’organiser et encadrer une délégation d’acheteurs (buyers) tunisiens à l’occasion de la 2ème édition du salon International Hardware Fair Italy, qui se tiendra les 8 et 9 mai 2025 à Bergamo, en Italie.

Les entreprises exerçant dans les activités de la quincaillerie, du bricolage, de la sécurité, de la construction, qui désirent prendre part à cet événement, sont invitées à déposer leurs candidatures, au plus tard le 20 février 2025, indique la CTICI.

Plus de 300 exposants et 5.300 visiteurs sont attendus au salon International Hardware Fair Italy 2025, manifestation durant laquelle, sont prévus des contacts entre des partenaires commerciaux de plusieurs pays du monde.