Un appel à propositions est ouvert, dans le cadre du programme IN SITU PLATFORM, aux artistes tunisiens émergents évoluant dans des disciplines telles que la danse, le cirque, le théâtre, la performance, les arts visuels, la musique, l’art numérique ou l’art communautaire.

Lancé par le réseau In Situ, plateforme de soutien à l’émergence artistique, porté par lieux publics depuis 2002, le programme “Plateform” d’une durée de quatre ans, de 2025 à 2028, et auquel L’Art Rue (fabrique d’espaces artistiques au cœur de la médina de Tunis) est partenaire, s’adresse également aux porteurs de projets artistiques conçus pour des espaces publics ou des lieux non conventionnels, en quête de soutien pour le développement de leurs créations. La date limite de soumission des candidatures est fixée au 31 janvier 2025.

Cofinancé par Europe Créative programme phare de la Commission européenne, “IN SITU PLATFORM”, est un programme qui a pour objectif d’identifier et de soutenir 200 artistes émergents issus des pays partenaires, y compris la Tunisie.

Ce programme propose un modèle de soutien innovant pour permettre le développement de créations artistiques dans des espaces publics et des lieux non conventionnels à travers l’Europe. Le projet est structuré en trois cycles successifs d’un an et demi chacun. Chaque cycle comprend deux phases distinctes : la première, consacrée à l’apprentissage et à la découverte, et la seconde, axée sur la production et la présentation des œuvres.

Pour ce premier appel à candidatures, environ 60 artistes seront sélectionnés afin de participer à la phase initiale. Ces artistes bénéficieront d’un accès à un contenu en ligne spécialement conçu pour approfondir leurs connaissances sur la production artistique en lien avec l’art dans l’espace public. Ils auront également la possibilité d’échanger avec des artistes expérimentés du réseau IN SITU à travers des rencontres de pair à pair. De plus, un laboratoire immersif leur offrira des opportunités de réseautage, leur permettant d’enrichir leur parcours créatif, de développer leurs projets dans des environnements collaboratifs et de favoriser leur visibilité.