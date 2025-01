Maxula Gestion, société de gestion de portefeuilles de valeurs mobilières pour le compte de tiers, a augmenté sa participation à 68% dans le capital de Nour Agricole, entreprise spécialisée dans l’alimentation animale.

Objectif officiel affiché: renforcer l’autosuffisance alimentaire en Tunisie, tout en soutenant l’agriculture locale et durable.

Ainsi, en renforçant son investissement dans Nour Agricole, Maxula Gestion s’engage à réduire la dépendance de la Tunisie des importations et à soutenir les projets innovants de Nour agricole.

D’après le communique publié à cette fin, Nour Agricole, fondée pour proposer des solutions alimentaires innovantes pour le bétail, se distingue par l’utilisation de résidus agroalimentaires, tels que les déchets de dattes. Cette initiative éco-responsable répond à un double défi : la hausse des prix des matières premières, exacerbée par la guerre en Ukraine et les difficultés liées à la sécheresse.

A titre indicatif, Nour Agricole a mis au point une nouvelle solution en intégrant des matières premières locales pour produire des aliments améliorant la productivité et la qualité du lait et de la viande. Tout en garantissant une stabilité d’approvisionnement. L’entreprise est implantée à Béja, près des zones de production de fourrages de qualité comme la luzerne et le maïs. Elle aspire à offrir des rations équilibrées inspirées des meilleures pratiques européennes.

ABS