Au delà des spectacles artistiques, les Journées Musicales de Carthage (JMC) constituent un véritable carrefour d’échange et de réseautage professionnels. Dans ce sens, les panels jouent un rôle crucial en suscitant les discussions, en explorant les défis et les opportunités du secteur musical, et en enrichissent l’expérience des participants, en leur permettant de prendre note d’expériences variées de l’industrie musicale actuelle.

Ces panels reposent sur l’expertise des panélistes, véritables piliers de l’industrie musicale internationale. Pour cette dixième édition, les JMC accueillent des experts et spécialistes professionnels issus de divers horizons.

Focus sur les panélistes des JMC 2025:

Un quatuor de spécialistes Olivier Rey, Fabio Scopino, Anna Vilanova et David Sierra ont présenté les Marchés musicaux en Méditerranée, une aubaine pour les ambitieux et connaisseurs, désireux de propulser leur carrière.

Olivier Rey est un musicien qui compose pour divers projets musicaux depuis plus de 20 ans et est spécialisé dans les registres musicaux, issus de différentes cultures à travers le monde. Plus de 30 ans de savoir lui ont permis d’organiser de grands festivals français. Il est directeur de Babel Music XP, le forum économique et culturel des musiques du monde contemporaines, qui se tient à Marseille – France.

Fabio Scopino, fondateur et directeur général d’« Italian World Beat », a, à son actif, plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du divertissement et de la promotion culturelle et musicale. Il a occupé de nombreux postes en tant que directeur artistique, gestionnaire d’événements, manager d’artistes ou agent de réservation. Actuellement, il développe un réseau de professionnels italiens viable qui rassemble notamment des fondateurs de festivals, foires, agences, associations culturelles et promoteurs à l’échelle mondiale.

Anna Vilanova, dirige l’espace « Fira Mediterrània » depuis 2014. Ce salon pluridisciplinaire, dédié aux artistes, met en lumière des graines de star issus de différentes régions, imprégnées de cultures diverses et créatives. Son espace professionnel sert d’épicentre de réseautage important pour tout un écosystème.

David Sierra, directeur de l’agence espagnole « Sierra Contratación Artística », gère des projets musicaux internationaux. Avec plus de 15 ans d’expérience à son actif, son agence s’est finalement focalisée sur des musiciens et chanteurs éclectiques, qui puisent leur registre dans un répertoire musical traditionnel. L’agence chapeaute également la production et l’organisation de spectacles et a fait ses preuves à l’international. Régulièrement consultant et panéliste dans les plus grands évènements musicaux, il considère l’industrie musicale comme un socle à l’économie et milite pour qu’elle soit accessible à tous dans un monde de plus en plus globalisé.

Le deuxième panel, animé par Mohamed Ben Said et Eddie Hatitye a pour thème “Les marchés de musique en Afrique”. Mohamed Ben Said est un professionnel engagé dans les industries culturelles et musicales, reconnu pour son expertise en production d’événements, gestion artistique et planification stratégique. Il a contribué à de nombreuses initiatives visant à valoriser et structurer le secteur musical en Tunisie et à l’international. En 2010, il prend la direction d’Akacia Productions et a joué un rôle central dans l’organisation de concerts en Tunisie pour des artistes de renom tels que Anouar Brahem, Dhafer Youssef, Ibrahim Maalouf, Ben Harper, Charlotte Cardin, et bien d’autres. Producteur exécutif du Festival International de Dougga, il participe activement à des programmes internationaux, tels que le “Global Music Leaders” du British Council, et a représenté la Tunisie dans des événements prestigieux comme le “WOMEX 2024” et « les Trans musicales de Rennes ».

Eddie Hatitye, directeur exécutif de la Fondation « Music In Africa » (MIAF), une organisation culturelle panafricaine qu’il dirige depuis sa création en 2011. Sur plus d’une décennie de parcours accompli dans le secteur créatif, Eddie a été à la tête de nombreuses initiatives artistiques, en gérant l’aspect financier, en assurant la mobilité des artistes et en chapeautant le développement de projets artistiques. Également producteur de musique, Eddie Hatitye collabore avec des artistes africains de renom et prend la parole sur des plateformes musicales internationales.

Le panel consacré à la présentation de “NEST : incubateur de renom de musique dans la région MENA et dans le monde arabe”, a été animé par Samer Jaradat, musicien et entrepreneur, spécialisé dans la gestion culturelle et musicale. Connaisseur et académicien en musique et en sciences des affaires, sa passion l’incite à expérimenter des concepts musicaux inédits. Son travail à l’international comprend des projets tels que « Arabi Gharbi » et « Music without Borders ». En 2010, il fonde « Jafra Productions », qui a marqué l’industrie musicale régionale et a géré le « Trio Joubran », entre autres Bands et artistes. Sa carrière témoigne d’un profond engagement dans le secteur musical à l’échelle locale et régionale.

“NEST” est un incubateur de musique doté d’un programme de cinq mois dédié à l’autonomisation de musiciens issus de la région MENA. Il offre un mentoring personnalisé, un soutien à la production et des opportunités de réseautage. “En intégrant les musiciens dans l’industrie mondiale de la musique et en les mettant en contact avec les professionnels, il fournit à travers ses trois phases – Global Beats, SoundLab et Sustainable Future – un soutien stratégique et des perspectives de carrière, créant ainsi une communauté musicale dynamique et connectée.