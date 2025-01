Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a souligné, mardi, l’importance qu’accorde la Tunisie à l’accélération des procédures de recouvrement des fonds détournés en Suisse ainsi qu’à l’intensification de la coopération juridique et diplomatique bilatérale en la matière.

Lors d’un entretien avec e ministre suisse de la Justice et de la Police, Beat Jans, dans le cadre de sa participation au Forum Economique Mondial de Davos, le ministre a aussi insisté sur la nécessité de faciliter les procédures liées à la résidence de la communauté tunisienne en Suisse, en particulier les étudiants, les compétences et la main-d’œuvre résidant dans ce pays ami, lit-on dans un communiqué du département.

Le chef de la diplomatie tunisienne a, à cette occasion, salué la solidité des relations tuniso-suisses et la volonté de les renforcer davantage, notamment dans le cadre du programme de coopération tuniso-suisse pour la période 2025-2028, en vue de soutenir les efforts visant à favoriser le développement économique et social ainsi que de la protection de l’environnement.

Le responsable suisse a, de son côté, et réaffirmé l’engagement de la Suisse à continuer d’accompagner la Tunisie dans ses efforts visant à relever les divers défis, ajoute la même source.

Il a aussi réitéré la détermination de son pays à renforcer le partenariat tuniso-suisse dans le domaine de la migration régulière qui prend en considération les dimensions de développement solidaire, et ce à travers notamment la mise en œuvre de programmes destinés à développer le système de formation professionnelle, préparer les jeunes tunisiens pour une meilleure intégration dans le marché du travail suisse, soutenir les entreprises suisses installées en Tunisie et les doter de compétences tunisiennes ayant bénéficié d’une formation en Suisse.

Le ministre suisse de la Justice et de la Police a effectué une visite en Tunisie en mai dernier, au cours de laquelle il a tenu des réunions avec les ministres des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur. Ces rencontres ont porté sur l’accélération des procédures de restitution des fonds détournés et gelés à l’étranger, la coopération juridique et judiciaire, ainsi que l’échange d’informations, en particulier celles liées à la lutte contre les crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

Au centre de ces rencontres, les projets de coopération commune en lien avec les domaines de la sécurité et de la migration.