Après avoir franchi la barre symbolique de 10 000 points, le Tunindex a changé de trajectoire. Il a terminé la séance en territoire négatif, glissant de 0,4 % à 10061,4 points, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

La séance a été marquée par une accélération du rythme des échanges (un flux total de 12,8 MD), en raison de la réalisation d’une transaction de bloc sur le titre MAGASIN GENERAL, drainant un volume de près de 7 MD.

La palme des hausses est revenue au titre OFFICEPLAST. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a inscrit une progression de 3,9 % à 1,600 D. La valeur a brassé un flux anémique de 3 mille dinars sur la séance.

Le titre MAGASIN GENERAL a dominé le palmarès des échanges. L’action du spécialiste de la grande distribution appartenant au groupe BAYAHI a marqué une pause à 7,550 D. La valeur a alimenté le marché avec un volume fourni de près de 7 MD.

BNA a figuré parmi les plus grands gagnants et les valeurs les plus dynamiques de la séance. L’action de la banque étatique a pris +2,8 %, clôturant à 8,380 D. La valeur a animé le marché avec des échanges de 623 mille dinars.

Le titre ICF n’est pas parvenu à se distinguer sur la séance. L’action du producteur du fluorure d’aluminium a perdu 2,1 %, terminant à 112,000 D, sur fond de prises de bénéfices. La valeur a amassé un flux relativement, modeste de 319 mille dinars sur la séance.

Le titre UADH a accusé la plus forte baisse sur la séance. L’action du holding automobile du groupe LOUKIL a trébuché de 3,9 % à 0,490 D. La valeur a été échangée à hauteur de 9 mille dinars seulement sur la séance.