Le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle a annoncé l’ouverture des inscriptions au Programme spécifique de développement pour l’inclusion sociale et économique, qui permet de financer des crédits pour la création de projets dans 50 gouvernorats prioritaires (ayant l’indice de développement local le plus bas).

Le ministère de l’emploi a appelé les personnes souhaitant s’inscrire à ce programme sur la plateforme à accéder au lien suivant :

httpss://docs.google.com/…/1FAIpQLSc5Z3rwCzs3Xj…/viewform.

Selon le ministère, ce programme s’inscrit dans le cadre du renforcement du rôle social de l’Etat et la réalisation de l’inclusion sociale et économique au profit de toutes les catégories, outre la création d’opportunités d’emploi, l’encouragement à l’initiative et la création de la richesse dans les gouvernorats prioritaires.

Ce programme vise également à appuyer l’intervention des programmes de développement spécifiques dans les gouvernorats prioritaires compte tenu de leur situation géographique, de leurs caractéristiques socio-économiques et de leur classement en termes d’indicateurs de développement régional, a précisé le ministère, ajoutant que l’ouverture des inscriptions s’inscrit dans le cadre du respect des engagements annoncées lors de la conférence de presse tenue le vendredi 10 janvier.

Il convient de mentionner que ce programme vise à mettre en œuvre 5.000 projets englobant l’extension et la création de projets, selon les données publiées lors d’une conférence de presse tenue vendredi au ministère de l’Emploi, en présence du ministre de l’Emploi Riadh Chaoued.