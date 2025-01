Le ministère du Commerce et du Développement des exportations œuvre avec les différentes parties prenantes à renforcer la présence de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés mondiaux dont ceux asiatiques et du golfe et à explorer de nouveaux marchés tels que la Russie et la Libye, a déclaré, lundi, à Sousse, le ministre de tutelle Samir Abid.

Abid, qui présidait un forum sur les défis actuels et futurs du secteur de l’huile d’olive, organisé par le gouvernorat de Sousse, a également souligné l’orientation prise vers le renforcement de la position de l’huile d’olive tunisienne sur les marchés européens non traditionnels tels que ceux de la Suisse, du Royaume Uni et des pays scandinaves, ajoutant que les statistiques témoignent d’une demande en croissance de 12% sur l’huile d’olive extra vierge au cours de l’année 2024.

Parallèlement aux efforts d’exportation, le département du commerce se déploie à encourager la consommation locale de l’huile d’olive à travers un programme mis en place avec l’office national de l’huile pour approvisionner le marché local en quantités importantes d’huile d’olive à des prix préférentiels, faisant remarquer que la consommation nationale de l’huile d’olive ne dépasse actuellement pas 30% de la production.

Le gouvernement va continuer à soutenir le secteur de l’huile d’olive, a affirmé le ministre du Commerce, notamment à travers l’investissement dans la technologie et la recherche scientifique, précisant qu’un budget de 30 MD a été alloué au soutien de la recherche et l’innovation dans les techniques d’oléiculture et d’extraction de l’huile.

Il a ajouté que le gouvernement œuvre aussi à accroître de 5% les superficies destinées à la culture de l’olivier qui couvrent actuellement 1,8 million d’hectares et à fournir le soutien et la formation nécessaires aux agriculteurs pour leur permettre de faire face aux coûts de production.

Il s’agit également de valoriser l’huile d’olive tunisienne conditionnée en mettant l’accent sur la qualité, l’emballage et le marketing, d’autant plus que l’huile d’olive tunisienne a remporté plus de 200 prix internationaux au cours des dernières années.

Il a rappelé que la Tunisie est le deuxième exportateur d’huile d’olive à l’échelle mondiale, précisant que les exportations tunisiennes au cours de la saison 2023-2024 ont atteint environ 300 mille tonnes, réalisant des recettes record de plus de 5162 MD. Il a, en outre, indiqué que l’huile d’olive représente environ 70% de l’ensemble des exportations agricoles.

Toutefois, malgré ses importantes réalisations, le secteur est confronté à plusieurs défis, dont l’impact des changements climatiques sur la production, la concurrence accrue sur les marchés traditionnels tels que l’Union européenne et la faible contribution de l’huile d’olive conditionnée aux exportations, a-t-il fait remarquer.

Participant au forum, le président de l’UTICA Samir Majoul a appelé à repenser la gestion du Fonds de promotion de l’huile d’olive conditionnée afin d’affecter toutes ses ressources au soutien de l’exportation de l’huile d’olive.

Il a estimé que le quota annuel de 56700 tonnes, accordé par l’Union européenne à la Tunisie n’est plus à la hauteur des ambitions des exportateurs nationaux, rappelant la demande de libéralisation des exportations de l’huile d’olive tunisienne et d’élimination de toutes les barrières tarifaires et non tarifaires formulée par le gouvernement tunisien.

Majoul a aussi suggéré d’organiser une grande conférence nationale à la fin de la saison oléicole actuelle, afin d’élaborer une stratégie future pour le développement du secteur oléicole national.