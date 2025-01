Le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie a annulé 4 concessions d’exploitation minières dans le cadre de la quatrième catégorie de produit et a établi deux nouveaux permis d’exploitation dans la même catégorie, outre l’octroi d’autres concessions dans le cadre des cinquième et sixième catégories.

Les décisions d’annulation et les détails techniques relatifs à chaque permis et les limites géographiques de chaque concession d’exploitation, ont été publiés par le ministère de l’Industrie dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) numéro 4 de l’année 2025.

La liste des permis annulés par le ministère comprend “Bir Mqabla”, “Oued Sabatt”, “Jebel Hachana” dans le gouvernorat de Tataouine, et “Oued Chaqa” dans le gouvernorat de Gafsa.

Les nouvelles concessions d’exploitation concernent une concession d’exploitation de produits minéraux de la quatrième catégorie, sous le nom de “Sabkhat Sidi El Hani Nord” (gouvernorat de Sousse), ainsi qu’une concession d’exploitation “Sabkhat Sidi El Hani Sud” (gouvernorats de Sousse et de Mahdia).

Le ministère a également donné son accord, le 10 janvier 2025, pour établir de nouveaux permis de recherche des produits minéraux dans le cadre de la cinquième catégorie, connu sous le nom de “Skarna” dans les gouvernorats de Kef et de Siliana.

Le département de l’industrie a décidé, selon un arrêté publié le 26 décembre 2024, de créer deux concessions d’exploitation de minéraux de la sixième catégorie, connus sous le nom de “Oued El Kousha” dans le gouvernorat de Gabès et “Jebel El Marfaq” dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.