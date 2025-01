Le dimanche 12 janvier, la Tunisie traverse une journée marquée par un temps froid et souvent nuageux. Les régions du Nord, du Centre et du Sud-Est connaîtront des pluies éparses, parfois orageuses et localement intenses, particulièrement sur les zones côtières du Nord. Quelques chutes de grêle sont également attendues dans des endroits limités.

Le vent, soufflant du secteur nord-ouest, sera fort à très fort près des côtes et sur les hauteurs, tandis qu’il restera modéré à relativement fort dans les autres régions.

La mer s’annonce agitée à très agitée, avec des conditions particulièrement difficiles dans le Nord, où elle sera localement très houleuse. Le golfe de Hammamet sera également concerné par une mer houleuse.

Côté températures, une baisse significative est prévue : les maximales oscilleront entre 10 et 16 degrés sur la plupart des régions, avoisinant les 7 degrés sur les hauteurs de l’Ouest, et atteindront localement 19 degrés dans le Sud-Ouest.