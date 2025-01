À l’issue de cinq journées disputées dans ce groupe B de la Ligue des Champions de la CAF, la compétition reste très ouverte, avec des écarts minimes entre les équipes. Le Mamelodi Sundowns et le FAR Rabat dominent pour l’instant, mais rien n’est encore joué.

Mamelodi Sundowns : un léger avantage

En tête avec 8 points en cinq matchs, le Mamelodi Sundowns mène le classement. Malgré seulement deux victoires, l’équipe sud-africaine affiche une certaine solidité, notamment grâce à une défense efficace (3 buts encaissés). Toutefois, avec deux matchs nuls et une défaite, leur marge est étroite, et chaque point reste précieux pour consolider leur avance.

FAR Rabat : l’invincibilité au service de la régularité

Le FAR Rabat, deuxième également avec 8 points, se distingue par son invincibilité dans ce groupe. Avec deux victoires et deux nuls en quatre matchs, les Marocains présentent la meilleure différence de buts (+4), grâce à une attaque performante (6 buts marqués) et une défense solide (2 buts encaissés). Avec un match en retard, ils ont l’opportunité de prendre la tête en cas de bon résultat.

Raja Club Athletic : des ambitions en danger

Troisième avec 4 points en quatre matchs, le Raja Club Athletic déçoit pour le moment. Avec une seule victoire et deux défaites, l’équipe marocaine peine à trouver son rythme. Leur différence de buts négative (-2) illustre leurs difficultés offensives, mais tout reste possible s’ils parviennent à enchaîner des résultats positifs lors des prochaines journées.

AS Maniema Union : en quête d’un déclic

Lanternes rouges du groupe, les Congolais de l’AS Maniema Union n’ont toujours pas enregistré de victoire. Avec trois nuls et deux défaites en cinq matchs, ils totalisent 3 points et une différence de buts de -3. Leur défense a montré des failles (6 buts encaissés), et leur attaque reste timide (3 buts inscrits). Pour espérer un retournement de situation, ils devront impérativement élever leur niveau lors des prochains affrontements.

Une lutte ouverte pour la qualification

Avec deux équipes en tête à égalité de points et des écarts encore réduits, ce groupe de la Ligue des Champions CAF promet une fin de phase de poules captivante. Chaque match à venir sera crucial, que ce soit pour les leaders qui cherchent à valider leur ticket pour la phase suivante ou pour les poursuivants en quête d’un sursaut décisif.