Entre éclaircies et passages nuageux, c’est ce que prévoit l’Institut National de la Météorologie (INM). On s’attend à une intensification de la couverture nuageuse en fin de journée sur les régions nord et centre du pays, avec quelques averses éparses attendues durant la nuit. Le Nord-Ouest pourrait connaître des précipitations plus soutenues, avec un risque localisé de grêle.

Côté températures les maximales oscilleront entre 18 et 22 degrés, avec une exception pour les hauteurs de l’Ouest où le mercure devrait descendre à 16 degrés.

Le vent soufflera fort de secteur Ouest près des côtes nord, tandis qu’il sera modéré à relativement faible sur le reste du territoire. La mer sera très agitée, voire localement agitée, au nord, et plus calme sur les autres côtes.