Tunis, le 10 janvier 2025 – La BIAT a été honorée par quatre prestigieuses récompenses bancaires en 2024, consolidant ainsi sa position d’acteur régional de référence et sa solidité sur la scène nationale et internationale. Parmi ces distinctions, la BIAT a été reconnue pour sa meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du Nord, son modèle de gouvernance, son excellence bancaire et son soutien aux jeunes.

Distinction de la Meilleure Banque en Tunisie par Euromoney

Le magazine internationalement reconnu Euromoney a attribué à la BIAT le titre de « Meilleure Banque en Tunisie » dans le cadre de son programme « Euromoney Awards for Excellence 2024 ». Cette distinction reflète l’engagement constant de la BIAT envers l’excellence opérationnelle, l’innovation financière et la satisfaction client. L’équipe dévouée de professionnels de la banque a joué un rôle essentiel dans le maintien de normes élevées et la prestation de services financiers de qualité. La remise de ce prix confirme la place de la BIAT en tant qu’acteur majeur dans le secteur bancaire, soulignant sa contribution significative à l’économie tunisienne et sa capacité à répondre aux besoins financiers diversifiés de sa clientèle.

La BIAT avait déjà reçu cette distinction en 2019 et en 2023. Fondée en 1969, Euromoney est une source de référence sur les marchés financiers internationaux, et ses Awards for Excellence, lancés en 1992, sont parmi les plus respectés dans le secteur bancaire mondial.

Ces prix sont attribués chaque année selon des critères de sélection rigoureux alliant analyses des réalisations et documents publics et interviews du top management.

CFI décerne trois récompenses bancaires à la BIAT en 2024

Le magazine anglais spécialisé en Finances Capital Finance International CFI a décerné à la BIAT trois prix au titre de l’année 2024 : « Meilleure Gouvernance Bancaire en Tunisie », « Meilleure stratégie de digitalisation en Afrique du nord » et « Contribution exceptionnelle au développement de la jeunesse en Tunisie ». Ces distinctions soulignent la robustesse du système de gouvernance de la BIAT, un pilier essentiel de son succès. La BIAT a été saluée pour sa stabilité et performance financière, la qualité de son service client, sa capacité d’innovation, son leadership exécutif, son excellence en gouvernance d’entreprise, sa gestion des risques, son utilisation de la technologie et l’intégration de la responsabilité sociétale dans sa stratégie. Il s’agit de la cinquième année que la BIAT est primée dans le programme des récompenses du magazine CFI. Cette année, les actions de responsabilité sociétale de la banque ont également été mises à l’honneur, consacrant la Fondation BIAT pour son soutien aux jeunes.

Le jury de CFI a déclaré dans son rapport : « L’approche avant-gardiste de la banque repose sur une compréhension profonde des besoins évolutifs de ses clients et du paysage socio-économique plus large, lui permettant de maintenir des relations solides avec ses clients tout en favorisant le progrès national. Les initiatives stratégiques de la BIAT, allant de la modernisation des systèmes informatiques et du réseau au développement du capital humain, démontrent une approche holistique de la gouvernance qui positionne la banque comme un leader dans le secteur financier. »

La BIAT est honorée de recevoir ces labels d’excellence qui témoignent de son engagement continu d’offrir le meilleur accompagnement à ses clients.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2000 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn