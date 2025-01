Le Comité de pilotage de la ligne de dotation de soutien à la restructuration financière des PME a approuvé, vendredi, 4 dossiers au profit des entreprises industrielles, dont 3 opérant dans les secteurs des industries alimentaires, des matériaux de construction et des huiles végétales, mobilisant une enveloppe globale de l’ordre de 4 millions de dinars (MD), et ce, lors d’une réunion présidée par la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet Chiboub.

D’après un communiqué, publié par le département de l’Industrie, l’Etat a mobilisé, jusqu’à la date du 31 décembre 2024, 328 MD, dans le cadre de cette ligne, dont une enveloppe de 277 MD réservée aux prêts de rééchelonnement, 50 MD aux prêts contributifs et 1,2 MD au diagnostic financier et économique, outre les opérations d’accompagnement.

Par ailleurs, une enveloppe de 137 mille dinars a été consacrée au financement des subventions de suivi de la mise en œuvre des programmes de restructuration.

Il importe de souligner que la Direction générale de la promotion des PME a examiné, jusqu’à la fin de décembre 2024, 450 demandes d’interventions de cette ligne de dotation, en vue d’aider les entreprises économiques à surmonter leurs difficultés financières.