Les propositions relatives aux projets de loi sur le “statut de l’artiste et les métiers artistiques” et “l’industrie cinématographique en Tunisie” ont été examinées, jeudi, par la Commission du tourisme, la culture, des services et des industries artisanales, à l’Assemblée des Représentants du Peuple (ARP).

Au terme de la réunion, il a été notamment convenu d’entamer à partir du 24 janvier 2025, l’examen des chapitres contenus dans le projet de loi sur le Statut de l’artiste et les métiers artistiques et les propositions des divers intervenants, et ce en prévision de son adoption en commission et son examen en Séance plénière.

Lors de ses travaux, la Commission a décidé de contacter toutes les parties et structures concernées afin qu’elles puissent soumettre leurs propositions et observations par écrit, comme convenu précédemment.

Lors de l’examen de la proposition d’un projet de loi relatif à l’industrie cinématographique en Tunisie, les membres de la Commission ont souligné la nécessité d’auditionner les parties et structures concernées avant d’entamer l’examen des chapitres relatifs à cette proposition.

Les députés ont également souligné la nécessité d’accélérer le rythme des travaux de la Commission, compte tenu de l’importance économique et sociale des propositions présentées.

Des propositions de projets de loi se rapportant à la révision de la loi sur la propriété littéraire et artistique, la création d’institutions publiques pour la sauvegarde et la valorisation du patrimoine et les métaux précieux ont été également à l’ordre du jour.

Les députés ont recommandé le suivi des problématiques et recommandations contenues dans les rapports des précédentes visites de terrain, tout en appelant à programmer de nouvelles visites de terrain.

À cet égard, ils ont souligné l’importance de renforcer le rôle de supervision de la Commission afin de contribuer à résoudre les questions précédemment identifiés et de promouvoir les secteurs de la culture et du tourisme.

Une approche participative visant à déterminer les priorités des travaux de la Commission a été mise en place.