La grippe saisonnière touche environ 20 % des personnes âgées dont 70 % doivent être hospitalisées, selon Afef Hammami, gériatre.

Dans une déclaration à l’agence TAP, la spécialiste a précisé que les personnes âgées sont plus vulnérables à la grippe saisonnière en raison de leur faible immunité signalant que seulement 8 à 10% des séniors meurent de cette grippe et ce, selon les statistiques de l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes.

A cet effet, la spécialiste a souligné l’importance de la vaccination contre la grippe saisonnière, et la nécessité de respecter les mesures préventives et les règles d’hygiène pour éviter les infections.

Elle recommande également de se reposer en cas de maladie, de boire beaucoup de liquides et de consulter un médecin pour lui prescrire un antibiotique adapté à son état de santé.

La propagation des maladies respiratoires en Chine et ailleurs en hiver est habituelle (OMS).

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a assuré que la propagation des maladies respiratoires en Chine et dans d’autres régions de l’hémisphère nord est habituelle en cette période d’hiver.

Alors que les médias ont relayé l’augmentation des cas de métapneumovirus humain (HMPV) en Chine, l’OMS a précisé dans un communiqué publié mardi 7 janvier 2025 qu’elle est en contact avec les responsables de la santé chinois et qu’elle n’a reçu aucun signalement de schémas inhabituels de propagation. Les autorités chinoises ont informé l’organisation onusienne que le système de santé n’était pas sous pression et qu’aucune mesure d’urgence n’avait été prise.

L’OMS rappelle que le HMPV n’est pas un nouveau virus. Découvert pour la première fois en 2001, il s’agit d’un virus commun qui circule en hiver et au printemps. Il provoque généralement des symptômes respiratoires semblables à ceux du rhume, selon l’OMS.