Le renforcement du partenariat culturel tuniso-égyptien était au centre de la rencontre, mercredi à Tunis, de la ministre des Affaires Culturelles, Amina Srarfi avec l’ambassadeur d’Egypte en Tunisie, Bassem Yahia Hassan.

A cette occasion, la ministre a souligné « la solidité des relations tuniso-égyptiennes et la diversité des échanges culturels entre les deux pays qui demeurent en deçà des aspirations des deux peuples frères », indique un communiqué de son département publié, en fin d’après-midi.

« Dans ce contexte, elle a appelé au renforcement des productions conjointes tuniso-égyptiennes dans les secteurs de la musique, du théâtre et du cinéma, à même de contribuer au développement de l’échange d’expériences entre les deux pays et à l’enrichissement du travail culturel arabe », indique la même source.

La ministre a également exprimé son souhait de « consolider la coopération bilatérale dans le domaine du patrimoine, compte tenu de la richesse du patrimoine historique et culturel des deux pays ». Ce cadre de coopération dans le patrimoine devra être établi “en coordination avec le ministère égyptien du Tourisme et des Antiquités et le ministère tunisien du Tourisme”, a-t-elle souligné.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Egypte a exprimé la volonté de son pays d’ “intensifier la coopération dans le domaine culturel avec la Tunisie dans de nombreux domaines à travers la diplomatie culturelle”, indique le communiqué.