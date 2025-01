La Tunisie participe pour la première fois avec un espace d’exposition dédié au plus grand salon international spécialisé dans les technologies modernes et l’innovation « CES 2025 », qui se tient , du 7 au 10 janvier 2025, à Las Vegas, aux États-Unis.

Ce salon organisé à l’initiative de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie(CONECT) et en, collaboration avec la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) et la société de gestion « Smart Capital », sera marqué par la participation de plus de 40 entreprises et startups tunisiennes en vue de promouvoir les innovations technologiques et les produits tunisiens sur le marché américain et les principaux marchés mondiaux des technologies modernes via le pavillon tunisien « Tunisian Innovation Hub», selon la CONECT.

Cette participation vise, en outre, à renforcer la coopération économique entre la Tunisie et les États-Unis. Elle a, également, pour objectif d’échanger des expertises, de suivre les dernières avancées technologiques mondiales et d’élargir les opportunités commerciales et d’investissement avec des partenaires américains et internationaux dans ce secteur stratégique.

De plus, elle permet de créer des liens avec les compétences et investisseurs de la diaspora tunisienne résidente à l’étranger et présente au salon, en leur offrant des avantages, des informations et des conseils pratiques pour investir en Tunisie.

Cette initiative, fruit d’un partenariat stratégique entre CONECT, l’Ambassade des États-Unis en Tunisie, le programme PROMISE, l’Association Tuniso-Américaine des Jeunes Compétences (TAYP), et en étroite collaboration avec l’Ambassade de Tunisie à Washington, bénéficiant du soutien du projet « Startups et PME Innovantes » financé par la Banque Mondiale et mis en œuvre par la CDC en partenariat avec Smart Capital, marque une nouvelle étape dans le développement de l’écosystème entrepreneurial tunisien.

Une conférence sur les avantages d’investir en Tunisie, en particulier dans le secteur technologique, a été organisée, mardi, 7 janvier 2025, au pavillon tunisien.

A cette occasion, le projet « Startups et PME Innovantes», a été présenté, sous la présidence de l’Ambassadrice de Tunisie à Washington, avec la participation de la Directrice Générale de la CDC, et du Directeur Général de Smart Capital, venus spécialement pour soutenir cet événement et rencontrer la délégation tunisienne ainsi que les investisseurs et compétences étrangères présents, a encore ajouté la CONECT.

Une vitrine internationale qui réunit les leaders mondiaux de l’innovation

Lancé en 1967, le CES est le plus grand salon mondial dédié à l’innovation technologique, présentant en avant-première des produits novateurs des plus grandes entreprises mondiales et startups.

L’édition 2024 a attiré plus de 135 mille visiteurs professionnels et 4300 exposants représentant plus de 150 pays, ainsi que 1400 startups avec la tenue de plus de 250 conférences avec 1000 intervenants de haut niveau, où l’intelligence artificielle a dominé la majorité des thématiques.

Outre la promotion des produits tunisiens sur le marché américain, le CES offre une opportunité unique de nouer des relations internationales et d’explorer les spécificités des grands marchés mondiaux, notamment européens et asiatiques.

Le salon attire, également, les principaux investisseurs américains et mondiaux, en quête constante d’idées novatrices, un domaine où la Tunisie excelle grâce à ses jeunes talents et ses réussites.

En 2023, les échanges commerciaux ont atteint 3 254,3 millions de dinars, avec une réduction significative du déficit commercial à 327,5 millions de dinars.

Les exportations tunisiennes vers les États-Unis incluent principalement les Produits alimentaires (80%), tels que dattes et huile d’olive conditionnée ainsi que les secteurs de l’énergie, technologies, énergies renouvelables et pièces automobiles.

Les États-Unis sont, également, la première destination pour les produits artisanaux tunisiens.