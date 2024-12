La rigidité du code des changes imposant des restrictions strictes sur les transactions en devises étrangères pour les entreprises, les barrières douanières, la double imposition et les coûts élevés de la logistique, constituent les principaux défis qui s’opposent à l’expansion des entreprises tunisiennes sur le continent, d’après une analyse intitulée “Internationalisation des entreprises tunisiennes à l’échelle du continent africain: opportunités et défis” publiée, mardi, par l’IACE.

“Malgré la signature de plusieurs conventions commerciales avec les pays africains, les exportations tunisiennes vers ces pays restent limitées, ne dépassant pas 10,4% du total des exportations en 2023. Ainsi, l’internationalisation se présente comme étant une stratégie vitale pour les entreprises cherchant à prospérer et à faire face aux défis économiques globaux”, a souligné le think tank économique.

En 2019, 2321 entreprises avaient élargi leurs activités sur les marchés africains, réalisant des exportations de l’ordre de 4696 millions de dinars. Ensuite, ce nombre a régressé à 2007 entreprises avec un volume d’exportation de 3901 MD, à cause des répercussions de la pandémie du coronavirus.

Face à ce constat, l’IACE recommande de faciliter le mouvement des capitaux avec les pays africains, afin de renforcer la présence des entreprises tunisiennes sur ces marchés et de booster les investissements. Il souligne l’impératif de développer les infrastructures pour réduire les coûts logistiques et d’accorder des incitations aux entreprises désireuses d’élargir leurs activités sur les marchés du continent.

L’Institut a, en outre, plaidé pour le renforcement des capacités de prospection des marchés, en procédant à l’évaluation des marchés ciblés. Ce processus implique la collecte des données quantitatives et qualitatives nécessaires, telles que la taille du marché, la croissance économique, le taux d’inflation, la réglementation relative à l’investissement, les conditions d’accès, les procédures douanières et les coûts des services logistiques.