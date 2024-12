Une rencontre sur l’improvisation dans le Théâtre tunisien animée par l’artiste Nissaf ben Hafsia et le dramaturge Kamel Yaalaoui, a été organisée, vendredi, après-midi, à l’avenue Bourguiba où se déroule la 13ème édition de la Foire du Livre de la ville de Tunis.

Abordant la question de la dialectique et de la dualité du texte et de la scène, Ben Hafsia est revenue sur la naissance au début du millénaire du mouvement d’improvisation théâtrale en Tunisie avec la pièce “Gassalet Annouader” de Fadhel Jaibi. Présentée pour la première fois au début des années 80, cette pièce à succès a été interprétée en 2002 par Mohamed Driss, Jalila Baccar et Fadhel Jaziri.

Ce genre de théâtre basé sur l’improvisation a dominé les créations théâtrales de Fadhel Jaibi et a été par la suite adopté par beaucoup de dramaturges tunisiens, a fait savoir l’artiste.

Dans son intervention sur la question du théâtre d’improvisation et la controverse entre ceux qui approuvent et ceux qui désapprouvent, Kamel Yaalaoui a parlé des étapes phares dans l’histoire du théâtre national qui remonte au début du siècle dernier, et la visite en 1909 d’une troupe théâtrale égyptienne dirigée par Souleimane Gardahi qui a présenté un certain nombre de pièces.

Allaaoui a souligné que l’écriture théâtrale en Tunisie se limitait à l’adaptation des textes occidentaux et ce jusqu’à la création dans les années 40 d’institutions nationales spécialisées dans le théâtre.

Ali Ben Ayed, premier dramaturge tunisien ayant travaillé sur des œuvres assez célèbres de dramaturges tels que Molière, Shakespeare ou Federico Garcia Lorca, avait pourtant été la cible des critiques, a fait savoir Yaalaoui. Certains le qualifiait d’élitiste du fait que ses œuvres étaient des adaptations d’œuvres internationales en arabe classique, a-t-il expliqué.

Dans le contexte actuel et à la lumière des développements que connait le théâtre, Yaalaoui estimé qu’il n’est plus question de parler de ce qu’il qualifie de “sainteté du texte” tout en donnant l’exemple de dramaturges qui reconnaissent “la mort du texte théâtral ou du metteur en scène même”.

Placée sous le slogan “Le livre, une patrie”, la Foire du Livre de la ville de Tunis se déroule du mercredi 25 décembre 2024 au samedi 11 janvier 2025 à l’avenue Habib Bourguiba. Plus de 80 maisons d’édition et plus de 30 000 titres couvrant des domaines variés prennent part à cette manifestation annuelle coincidant avec les vacances scolaires d’hiver.

Deux initiatives tuniso-algériennes inédites à bord du train Tunis-Alger sont au menu de la Foire qui verra l’inauguration de la “Bibliothèque du voyageur nourri de livres” dotée de 1000 titres et le coup d’envoi de la caravane “Pont de la créativité” prévue du 2 au 5 janvier.