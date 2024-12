Tunisie : Message de solidarité après le crash d’avion en Corée du Sud

La Tunisie a fait part, lundi, de sa solidarité avec la République de Corée, son Gouvernement et son peuple et exprimé son soutien à ce pays, suite au crash d’un avion survenu dans la matinée du 29 décembre 2024, faisant de nombreuses victimes.

« La Tunisie adresse ses condoléances les plus sincères et ses sentiments de profonde compassion aux familles des défunts, tout en leur souhaitant courage et réconfort et en exprimant ses vœux de prompt rétablissement aux blessés », lit-on dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

Et d’ajouter, « la Tunisie est confiante en la capacité du peuple coréen ami à surmonter cette tragédie à la faveur de sa volonté inébranlable et de son esprit de solidarité ».

Rappelons qu’un crash d’avion survenu dimanche en Corée du sud a fait 179 victimes lors de son atterrissage à l’aéroport international de Muan, situé à environ 290 kilomètres au sud de la capitale Séoul.