La tenniswoman tunisienne Ons Jabeur a terminé l’année 2024 au 42e rang mondial, selon le dernier classement hebdomadaire publié par le WTA aujourd’hui, lundi.

Les résultats d’Ons Jabeur en 2024 n’ont pas été à la hauteur des attentes, puisqu’elle n’a pu remporté aucun titre en raison de ses blessures à l’épaule et au genou, qui l’ont éloignée des courts du ballon jaune pendant les quatre derniers mois, avant de reprendre les compétitions hier, dimanche, au tournoi WTA de Brisbane (Australie) où elle s’est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition de double après avoir battu, avec sa partenaire l’espagnole Paula Badosa, la Chinoise Guo Hanyu et la Russe Alexandra Panova sur le score de 2-1 (6-4, 5-7, 10-8), pour fixer un rendez-vous avec les Russes Mirra Andreeva et Diana Shnaider.

Jabeur disputera son 1er match en simple, au tournoi de Brisbane aujourd’hui, lundi, en affrontant, après 4 mois d’absence, la Chinoise Zheng Saisai, (692e mondiale).