Un appel à candidature pour une résidence d’écriture inédite destinée aux jeunes scénaristes et réalisatrices tunisiennes a été lancé par l’association “Madame PROD” (production audiovisuelle) et l’Institut français de Tunisie (IFT). Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 30 décembre 2024, informe l’IFT sur sa page officielle.

Cette résidence s’inscrit dans le cadre du programme de formation “Cinéma au féminin” visant à soutenir les femmes dans le secteur cinématographique et de faciliter l’accès aux différents métiers du cinéma.

La résidence vise à offrir un accompagnement personnalisé pour développer un court-métrage comique, avec un mentorat de haut niveau assuré par la réalisatrice française Audrey Dana et l’artiste et humoriste franco-tunisienne Imen Lahmar.

Pendant six jours, les participantes travailleront sur le pitch et le scénario, autour des thématiques d’un personnage féminin et de la ville de Tunis. La résidence se clôturera le 18 janvier 2025 par une soirée de pitching devant un public de professionnels et d’étudiants.

L’appel à projets s’adresse aux jeunes scénaristes et réalisatrices tunisiennes passionnées par la comédie. Les candidates sont invitées à soumettre un synopsis et une note d’intention pour un court-métrage comique de 15 minutes maximum, qui devra être tourné à Tunis.