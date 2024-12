Le chargeur universel est, depuis ce samedi, obligatoire dans toute l’Union européenne, les appareils mobiles mis en vente dans les 27 États membres devant être équipés d’un port USB-C.

Cette nouvelle mesure vise à limiter la production de déchets électroniques, tout en simplifiant la vie des consommateurs, qui bénéficieront désormais d’une solution de recharge universelle.

Les nouvelles règles européennes stipulent que “tous les nouveaux téléphones portables, tablettes, appareils photo numériques, écouteurs et casques d’écoute, consoles de jeux vidéo portables et haut-parleurs portables, liseuses électroniques, claviers, souris, systèmes de navigation portables et écouteurs vendus dans l’UE” doivent disposer d’un port de charge USB de type C.

À partir du 28 avril 2026, cette exigence s’appliquera aussi aux ordinateurs portables.

La directive, adoptée en octobre 2022 par le Parlement européen, harmonise également les exigences en matière de recharge rapide et offre aux consommateurs la possibilité de ne pas recevoir de nouveau chargeur à chaque achat d’appareil.

Selon l’hémicycle européen, les fabricants sont tenus de mettre à jour leur emballage afin d’afficher clairement les informations concernant les caractéristiques de charge et les accessoires inclus avec le produit acheté.

Cette solution de recharge commune, en plus de permettre aux consommateurs d’économiser de l’argent en évitant l’achat de chargeurs inutiles, contribue, relève-t-on, à traiter la question de la durabilité des produits électroniques sur le marché européen.

Les chargeurs jetés ou non-utilisés représentent environ 11.000 tonnes de déchets électroniques par an dans l’UE, d’après les estimations de la Commission européenne.

