Le championnat tunisien de Ligue 1 a connu une 13e journée riche en rebondissements. Le Club Africain s’est emparé provisoirement de la tête du classement grâce à une victoire 1-0 face au CA Bizertin, avec un but sur penalty de Moataz Zemzemi. Cette victoire permet au CA de prendre une option sur la première place en attendant les résultats des autres matchs.

D’autres rencontres ont eu lieu ce samedi : un match nul 2-2 entre la JS Omrane et l’AS Gabès, une victoire convaincante 3-0 de l’AS Soliman face à l’US Tataouine, et un autre match nul 2-2 entre l’ES Zarzis et l’US Ben Guerdane.

Le programme de dimanche s’annonce tout aussi passionnant avec des affiches telles que O Béja contre ES Métlaoui, US Monastir contre Stade Tunisien, CS Sfaxien contre Espérance ST et EGS Gafsa contre ES Sahel. Ces rencontres pourraient redistribuer les cartes en haut du classement.

Le CA Bizertin, quant à lui, reste en difficulté en bas du classement et devra impérativement réagir pour sortir de la zone de relégation.

Phrase clé principale : Le Club Africain prend la tête du classement de la Ligue 1 après sa victoire face au CA Bizertin lors de la 13e journée.