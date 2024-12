Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaouad, a annoncé plusieurs décisions visant à accélérer l’achèvement de nombreux de projets en suspens dans le secteur de la formation professionnelle et de l’emploi lors de sa visite au gouvernorat de Médenine vendredi, selon un communiqué du ministère.

Lors de sa visite à de nombreux projets en suspens dans la région, le ministre s’est engagé à fournir tous les équipements au Centre de Formation Professionnelle de Djerba d’ici septembre, et à trouver une solution au problème immobilier du Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant à Houmet El Souk et à l’agrandir.

Il a, par ailleurs, décidé d’entamer les études pour la construction d’une Unité de Formation Professionnelle à Zarzis et de sélectionner un promoteur pour la construction d’un Centre de Formation et d’Auto-Emploi à Ben Guerdane dans le domaine de l’électronique.

“La question immobilière du projet bloqué du Centre de formation des filles rurales à Beni Khedech, à Médenine, sera résolue”, selon le ministre. Il annonce dans la foulée que ce Centre deviendra un centre modèle d’intégration économique et sociale.

Lors de sa visite aussi, le ministre a présidé une séance de travail sur la question de la formation professionnelle, de l’emploi et des entreprises privées, au cours de laquelle il a mis l’accent sur leur importance en tant que moteur de développement.

En outre, il a sensibilisé quant à la nécessité de développer les approches de formation afin de répondre d’une manière adéquate aux besoins de la carte économique régionale et à ses spécificités.

Dans un autre contexte, le ministre de l’Emploi a indiqué, qu’à l’avenir, tous les centres de formation accepteront toutes les demandes des personnes en situation de handicap pour intégrer les centres de formation professionnelle ; sans s’engager sur le quota de 3% des places de formation, tout en leur fournissant les facilités nécessaires pour qu’elles suivent leur formation dans les meilleures conditions.

Il a également écouté des représentants d’entreprises privées et les a informés des mesures incitatives prises par l’État afin de promouvoir le rôle de ces entreprises dans le tissu économique et de soutenir les initiatives collectives.