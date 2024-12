Le Carthage Symphony Orchestra (CSO), donnera comme chaque année deux spectacles les 1er et 2 janvier 2025, dans le cadre du traditionnel “Concert du Nouvel An”.

Sous la direction du maestro Hafedh Makni et avec la participation du Choeur sous la houlette de Mourad Gaaloul, cet événement incontournable se tiendra au Théâtre municipal de Tunis, avec deux représentations, le 1er janvier à 18h00, et le 2 janvier à 20h00.

Au programme, une immersion dans les célèbres valses viennoises et les rythmes envoûtants de la musique latino-américaine, pour un voyage musical à travers les chefs-d’œuvre notamment de Johann Strauss père et fils, ainsi que des œuvres emblématiques des compositeurs Charles Gounod, Jacques Offenbach, et Reinhold Glière.