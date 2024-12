L’équipe nationale tunisienne de handball a remporté une victoire convaincante face au Koweït (37-31) lors d’un match amical disputé vendredi à la salle de Hammamet. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la préparation des deux équipes pour le Championnat du Monde de Handball, qui se tiendra au Danemark, en Norvège et en Croatie du 14 janvier au 2 février 2025.

Le match a vu une performance offensive solide de la Tunisie, avec des buts inscrits par plusieurs joueurs, dont Abdelhak Ben Salah et Oussama Hosni (4 buts chacun), Bilal Laabidi et Yassine Ben Salem (4 buts chacun), et Islam Jebali, meilleur buteur tunisien du match avec 5 réalisations.

Les deux équipes se retrouveront pour un deuxième match amical le dimanche 29 décembre à 17h, toujours à Hammamet.

Après cette double confrontation, la Tunisie poursuivra sa préparation en Pologne à partir du 7 janvier, où elle participera à un tournoi international face à l’Autriche, la Pologne et le Japon.

Lors du Mondial, la Tunisie évoluera dans le groupe B, avec des matchs de poule prévus à Herning, au Danemark. Son parcours débutera le 14 janvier contre l’Italie (18h), suivi d’un match face au pays hôte, le Danemark, le 16 janvier (20h30), et se conclura par un derby maghrébin contre l’Algérie le 18 janvier (18h). Les trois premières équipes de chaque groupe se qualifieront pour le tour principal.