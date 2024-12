Le championnat italien de football entre dans sa 18e journée avec une série de matchs passionnants prévus sur trois jours. Le samedi, les hostilités débuteront avec des rencontres telles que Empoli contre Genoa et Parme face à Monza. L’après-midi sera marquée par un choc entre Cagliari et l’Inter Milan, suivi en soirée d’un duel prometteur entre la Lazio Rome et l’Atalanta Bergame.

Le dimanche, le spectacle continuera avec des matchs tels que Udinese contre Torino, Naples accueillant Venise, un classique entre la Juventus Turin et la Fiorentina, et un affrontement au sommet entre l’AC Milan et l’AS Rome.

Enfin, le lundi, la 18e journée se clôturera avec deux rencontres : Côme contre Lecce et Bologne contre Vérone. Les amateurs de football auront donc un large choix de matchs à suivre tout au long de ce week-end prolongé.