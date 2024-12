Les infections vasculaires et d’autres facteurs pathologiques font que certaines personnes ressentent le froid plus que d’autres, et continuent à avoir très froid même lorsque d’autres sont à l’aise ou au chaud, selon Farhat Chalbi, Maître de Conférences à la Faculté de médecine de Monastir et Chef du service de médecine interne à l’Hôpital régional de Gafsa.

Chalbi a déclaré à l’Agence TAP que plusieurs facteurs pathologiques peuvent provoquer des sensations de froid excessives, notamment l’hypothyroïdie. Celle-ci entraîne une intolérance au froid dans l’ensemble du corps.

Il a ajouté que d’autres facteurs provoquent une intolérance au froid chez certaines personnes par rapport à d’autres, particulièrement l’anémie. Lors de cette maladie, l’organisme ne dispose pas de suffisamment de globules rouges sains, ce qui induit des symptômes apparents sur les mains ainsi que des pieds froids.

La sensation constante de froid est également observée chez les personnes dont la structure corporelle est faible (maigres) souffrant d’un manque de graisse ou d’une carence en fer dans l’organisme.

La température extérieure idéale se situe entre 22 degrés pour les hommes et 25 degrés pour les femmes, et la sensation de température varie d’une personne à l’autre en fonction de facteurs physiologiques, selon la même source. Chalbi conseille vivement de consulter un médecin et de procéder aux analyses médicales nécessaires pour déterminer la cause de la sensation constante de froid dans un environnement chaud.