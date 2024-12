Avec une température moyenne de 29.5 °c supérieure à la normale de 1,5 °C, l’été 2024 est classé au 4e rang des étés les plus chauds depuis 1950, ex aequo avec l’été 2023 et 2012 et derrière 2003 (+1,6°C), 2022 (+2°C) et 2021 (+2,2°C), indique l’Institut National de la Météorologie (INM).

La Tunisie a vécu une saison chaude sur l’ensemble du pays particulièrement les régions du sud et le sud-ouest, a fait savoir l’INM, dans son bulletin climatique consacré à l’été 2024.

La température maximale a atteint 35,7°C dépassant la normale de 1,3°C, tandis que la température minimale s’est élevée à 23,3°C dépassant la normale de 1,7 °C.

Concernant la pluviométrie, l’été 2024 a été déficitaire. Les pluies ont été absentes surtout au sud du pays. Le cumul pluviométrique était de 267,9mm alors que la normale pour

les mêmes stations est de 529,9mm soit un déficit de 50%.

A l’échelle régionale, la température maximale dans toutes les régions a été supérieure à la normale, durant l’été 2024, à l’exception de Mahdia où la température maximale a été légèrement inférieure à la normale (-0,1°C). Elle a varié entre 29,7°C à Mahdia et 41,5°C à Elborma.

Les écarts par rapport aux normales ont varié entre -0,3°C à Mahdia et 2,1°C au Kef.

S’agissant de la température minimale dans toutes les régions, elle a été supérieure à la normale. Elle a varié entre 19,9°C au Kef et 27,4°C à Tozeur.

Les écarts par rapport aux normales ont varié entre 0,6°C à Matmata et 2,3°C à Sfax et El kef.

D’autre part, la température moyenne a été supérieure à la normale. Elle a varié entre 26,2°C à Tabarka et 34°C à Tozeur. Les écarts par rapport aux normales ont oscillé entre 0,8°C à Matmata et 2,2°C au Kef.