En 2023, la balance des services des transports a dégagé un déficit de (-136 millions de dinars), lequel est comparable à celui enregistré en 2022 (-136 millions de dinars), en raison de la progression des crédits et des débits à des rythmes pratiquement similaires (+25,3% et +24,7%, respectivement), selon le rapport de la Banque Centrale de Tunisie (BCT publié mercredi, sur ” La balance des paiements et position extérieure globale de la Tunisie”.

Pour les exportations des services des transports, elles sont passées d’une année à l’autre de 4,9 milliards à 6,2 milliards de dinars, tirées essentiellement par les recettes des transports aériens et celles des transports maritimes (2,909 MD et 615 MD , respectivement, contre 2,121 MD et 551 MD en 2022), corrélativement avec l’accroissement des revenus de billets de passage grâce à la dynamique des activités de voyages.

S’agissant des autres modes de transport, particulièrement la redevance-gaz, bénéficiant à l’Etat tunisien pour le passage des deux gazoducs transcontinentaux reliant l’Algérie à l’Italie, elle s’est élevée à 2,094 MD (contre 1,807 MD une année auparavant) et ce, en dépit de la diminution des quantités perçues de 5% en 2023.

Quant aux importations au titre des transports, elles ont affiché une progression de 24,7%, pour s’élever à 6,317 MD en 2023, en lien avec la hausse des dépenses des transports maritimes (+12,4%) qui ont accaparé plus de 70% du total sous forme, principalement, de fret.

En ce qui concerne les dépenses des transports aériens, elles ont nettement augmenté pour s’élever à 1,484 MD .

Pour ce qui est de la balance des services de voyages, elle a dégagé un excédent de 5,235 MD en 2023, en hausse de 1,349 MD, par rapport à 2022, et ce, en ligne avec l’accroissement des crédits à un rythme soutenu (+26,8%).

En effet, après avoir pâti lourdement des effets de la crise sanitaire, l’activité touristique, principale composante des services de voyages, a repris une dynamique performante en 2023, générant des flux en devises, en expansion de 27,7% pour s’élever à 6,9 milliards de dinars.

Parallèlement, les entrées des non-résidents ont nettement progressé (+45,9%) pour totaliser 9,4 millions de visiteurs au terme de l’année 2023 (Européens : +41,6% et maghrébins : +68,4%). De leur part, les nuitées des non-résidents ont augmenté de 44,5% pour atteindre 18,4 millions d’unités en 2023.

Du côté des débits, les services de voyages se sont accrus de 14% pour atteindre 2.743 MD en 2023, sous l’effet, essentiellement, de la progression des voyages à titre personnel, en l’occurrence les services liés au tourisme, les frais d’éducation et les transferts relatifs aux séjours pour “pèlerinage et Omra” avec des enveloppes respectives de 1.450 MD, 554 MD et 429 MD.