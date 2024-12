Le taekwondoiste, médaillé d’or aux jeux olympiques de Pairs 2024, Firas Kattoussi, s’est dit heureux d’être été sacré meilleur sportif de l’année 2024 par le 13e référendum de l’Agence Tunis-Afrique presse.

“Cette consécration ne manquera pas de me pousser à donner le meilleur de moi et à briller davantage lors des prochaines échéances”, a-t-il assuré dans une déclaration faite mardi à la TAP.

Kattoussi a expliqué que son sacre à Paris dans sa discipline et sa catégorie (80 kg) était le plus beau moment qu’il a vécu en 2024, affirmant que cet exploit olympique et le fait d’entrer dans l’histoire du taekwondo mondial est le fruit d’un effort colossal et du travail dur.

“Je vis encore dans l’euphorie du sacre olympique de Paris et seuls la discipline, le sérieux et la continuité permettent de tels exploits”, a fait savoir Kattoussi.

Le champion olympique n’a pas manqué d’exprimer sa gratitude envers toutes les parties qui l’avaient soutenu et appuyé pour réaliser son rêve, citant notamment le ministère de la jeunesse et du sport, le Comité national olympique tunisien (CNOT) et la Fédération tunisienne de taekwondo, assurant qu’il continuera à travailler avec la même hargne en prévision des championnats du monde de 2025.

L’objectif à venir pour Firas Kattoussi est celui de décrocher très tôt son billet pour les jeux olympiques de Los Angeles 2028 aux Etats Unis, en profitant de son ranking favorable parmi le top 5 mondial.

Pour rappel, Kattoussi, 29 ans, avait été sacré ce mardi, meilleur sportif tunisien de l’année 2024 par le référendum de l’Agence TAP en totalisant 561 points devant l’escrimeur Fares Ferjani (2e, 395 points) et le taekwondoiste Khalil Jendoubi (3e, 388 points).