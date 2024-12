La journée du 25 décembre s’annonce agitée sur le plan météorologique en Tunisie. Des pluies éparses sont prévues dès le matin sur les régions nord et ouest du pays. Ces précipitations s’étendront progressivement aux régions côtières de l’Est dans l’après-midi, où elles pourront devenir momentanément orageuses et localement intenses. Des épisodes de chute de grêle sont également attendus dans certaines zones.

Les vents, soufflant du secteur ouest, seront forts à proximité des côtes et modérés à forts à l’intérieur des terres. Les conditions maritimes seront également agitées, avec une mer houleuse au nord et très agitée localement ailleurs.

Côté températures, les maximales oscilleront entre 10 et 15 °C au nord et au centre, autour de 8 °C sur les hauteurs ouest, et entre 14 et 17 °C dans les autres régions.

La prudence est donc de mise, notamment pour les usagers des routes et les pêcheurs, en raison des conditions météorologiques difficiles prévues tout au long de la journée.