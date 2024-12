La mission Parker Solar Probe (PSP) de la NASA est une avancée révolutionnaire dans l’exploration spatiale, marquant une étape historique en devenant le premier engin spatial à pénétrer dans l’atmosphère du Soleil, appelée la couronne.

Nour Raouafi, physicien solaire tunisien et scientifique du projet, joue un rôle clé dans cette mission ambitieuse. Après des décennies de défis technologiques, le développement d’un système de protection thermique (TPS) a permis à la PSP de résister à des températures extrêmes, atteignant 1 400°C, tout en maintenant ses instruments intacts. Cette technologie innovante permet à la sonde de s’approcher jusqu’à 10 rayons solaires du Soleil, battant des records de vitesse (200 km/s) et de proximité.

Les objectifs de la mission sont multiples. Elle vise à comprendre pourquoi la couronne solaire est des centaines de fois plus chaude que la surface du Soleil, à analyser les processus d’accélération du vent solaire et à étudier l’activité magnétique responsable des éruptions et des éjections de masse coronale (CME). Ces phénomènes ont des impacts directs sur Terre, notamment sur les satellites et les infrastructures électriques, d’où l’importance de mieux les anticiper.

Pour Raouafi, cette mission incarne non seulement un exploit scientifique, mais aussi un accomplissement personnel. Originaire de Kasserine en Tunisie, il illustre la possibilité de transcender les limites socio-économiques pour contribuer à des projets scientifiques mondiaux. Raouafi souligne que les chercheurs en Tunisie peuvent accéder librement aux données des missions de la NASA pour mener des recherches, même avec des ressources limitées.

La PSP ne se limite pas à observer de loin. Elle effectue des mesures locales dans la couronne solaire, révélant des détails inaccessibles par les observations traditionnelles. La mission, qui s’étend sur sept ans, promet de transformer notre compréhension du Soleil et d’influencer l’orientation de la recherche solaire. (source: Interview de Raouafi sur NAWAT)