Le scientifique tunisien Noureddine Rouafi dirige une mission historique visant à explorer les secrets du Soleil, en sa qualité de Chef de projet de la sonde solaire Parker de la NASA, qui atteindra, mardi soir, son point le plus proche du soleil, comme jamais auparavant.

Ce soir, la sonde Parker Solar Probe se trouvera à 6,2 millions de kilomètres du Soleil, à une vitesse de 700 000 kilomètres par heure. Cette mission pionnière vise à explorer les secrets du Soleil et à étudier les tempêtes solaires et leur impact sur la Terre, a indiqué l’ambassade des États-Unis en Tunisie, dans un communiqué publié mardi soir sur sa page officielle.

Dans ses recherches, le scientifique Noureddine Rouafi a relevé l’importance du Soleil en tant que source fondamentale de la vie sur Terre, précisant que “Sans le Soleil, il n’y aurait pas de vie sur Terre”.

En janvier 2024, Noureddine Rouafi et l’équipe de la Parker Solar Probe ont été honorés par la NASA pour leurs efforts visant à diriger une sonde spatiale vers des distances proches du Soleil, ayant permis d’enregistrer des records et de faire des découvertes solaires au delà des attentes des planificateurs de la mission et des scientifiques.

Né en Tunisie, Noureddine Rouafi est astrophysicien au laboratoire de physique appliquée de l’université Johns Hopkins et Chef de projet de la sonde solaire Parker de la NASA, lancée en 2018. Il est aussi membre de l’American Geophysical Union, de l’American Astronomical Society (AAS) et de la division de physique solaire de l’AAS.

Les recherches de Raoufi couvrent un large éventail de domaines liés au Soleil et à l’héliosphère, en particulier l’étude de la couronne dynamique par l’analyse d’observations spectroscopiques et d’imagerie, ainsi que par la théorie scientifique et la modélisation, selon sa biographie publiée par l’université Johns Hopkins.

Ses principales contributions portent sur les champs magnétiques solaires, la spectroscopie polaire de la couronne, les panaches de jets et les éruptions solaires, les éjections de masse coronale, les ondes de choc coronales, le vent solaire, les particules énergétiques solaires et la physique des comètes.

Il convient de signaler que le projet de la sonde Parker Solar Probe a apporté de nombreuses contributions à la science au service de l’humanité, ayant permis de relever des défis techniques et physiques pour comprendre les secrets du Soleil.