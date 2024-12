Le froid s’installe ce mardi en Tunisie, avec un temps marqué par des pluies éparses au nord et localement au centre, selon les prévisions de l’Institut National de Météorologie (INM).

Les régions côtières nord connaîtront des précipitations temporaires, parfois orageuses, et des pluies abondantes à l’extrême nord-ouest. Des chutes de grêle sont attendues par endroits, ainsi que des chutes de neige sur les montagnes du nord-ouest et du centre-ouest.

Les températures maximales oscilleront autour de 4°C sur les hauteurs, entre 6°C et 11°C dans les régions nord-ouest et centre-ouest, et entre 11°C et 14°C ailleurs.

Le vent, soufflant du secteur ouest, sera fort à très fort près des côtes et relativement fort à l’intérieur du pays, provoquant des phénomènes de sable dans le sud. La mer sera agitée à très agitée, notamment sur les côtes nord et est.

Restez prudents lors de vos déplacements et préparez-vous à affronter des conditions météorologiques difficiles.