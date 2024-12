Le ministre de l’Environnement Habib Abid a annoncé, lundi, que son département prépare un plan régional de lutte contre les problèmes environnementaux qui vise à améliorer la situation environnementale dans le gouvernorat de Gafsa.

Il a ajouté, dans une déclaration accordée à la presse, que ce plan comporte l’identification de solutions dans trois principaux domaines.

Il s’agit de l’assainissement, de la lutte contre les déchés dans les décharges anarchiques, et la pollution des usines.

Pour ce qui est de l’assainissement, le ministre a précisé que son département œuvrera à raccorder 139 quartiers populaires au réseau d’assainissement, faisant savoir que ce programme va concerner un nombre de quartiers dans les délégations de Redeyef et Om Larayes.

Dans ce contexte, le ministre a ajouté que trois stations d’assainissement devront être constituées dans les régions d’Om Larayes, Sened et Redeyef, dont les études qui y sont afférentes ont été achevées, faisant remarquer que le ministère identifiera les financements pour ce projet au cours de l’année 2025.

S’agissant du volet lutte contre les déchets et les décharges anarchiques, Abid a annoncé la création d’une décharge unique dans le gouvernorat de Gafsa pour la collecte et la valorisation des déchets domestiques et similaires, en plus de la création de sociétés environnementales en 2025 spécialisées dans la collecte du plastique et du papier en vue de sa valorisation.

En ce qui concerne la lutte contre la pollution issue des usines, le ministre a indiqué qu’en coordination avec l’Agence nationale de protection de l’environnement (ANPE) et le ministère de l’Industrie, de l’énergie et des mines, des mesures seront présentées aux usines, pour alléger la pollution de l’air et valoriser le phosphogypse.