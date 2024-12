En prévision de la vague de froid, le ministère de la Santé, a exhorté, dimanche, les citoyens à prendre une série de mesures afin de prévenir les maladies respiratoires.

Dans ce contexte, le ministère met l’accent sur la nécessité de se laver les mains régulièrement avec de l’eau et du savon, en particulier, après avoir éternué ou toussé.

Il les exhorte également à s’assurer une bonne ventilation dans les espaces clos et d’éviter autant que possible les endroits fermés et bondés de monde.

Selon le département, il est aussi vivement recommandé d’éviter de se serrer la main, de s’embrasser et de partager ses effets personnels, tels que les ustensiles de cuisine, les serviettes et les téléphones portables.

Il leur importe aussi de se prémunir contre les infections et de se maintenir en bonne santé. Pour ce faire, il leur est conseillé de bien dormir, de faire de l’exercice sportif (marche) et de boire et de manger sain et équilibré. Bien plus, ils sont appelés à boire un verre d’eau et à se couvrir le nez et la bouche lorsqu’ils s’apprêtent à se déplacer d’un endroit fermé à un autre ouvert.

En cas de symptômes, tels que l’apparition soudaine de fièvre, de toux, de maux de tête, de douleurs articulaires et musculaires, de maux de gorge et d’écoulement nasal, le ministère conseille impérativement de rester chez soi, de boire suffisamment d’eau, de se laver le nez régulièrement et de consulter un médecin.

En cas de toux et d’éternuments répétés, il est conseillé d’utiliser un mouchoir en papier et de le jeter dans une poubelle fermée.

Le ministère tient à rappeler qu’il est nécessaire de recevoir au plus vite le vaccin antigrippe disponible auprès du centre de santé le plus proche.